Ferrari e Red Bull fecham com Ecclestone

A Fórmula 1 está perto de viver uma das maiores revoluções da sua história de 62 anos e que, por sua vez, pode gerar um racha sem precedentes na competição. Ferrari e Red Bull não apenas são as primeiras a se decidir pela extensão do Acordo da Concórdia como se tornarão sócias da Fórmula 1. Resta saber como as demais escuderias vão reagir depois do anúncio oficial, não distante de ocorrer.

O acordo que estabelece os direitos e obrigações na relação das equipes com a Formula One Management (FOM), de Bernie Ecclestone, está definido no chamado Acordo da Concórdia. Em 2007, os times assinaram a prorrogação desse acordo até o fim de 2012. Ele determina, por exemplo, a porcentagem da receita da FOM a ser repassada às equipes, hoje ao redor de 50%.

Suas fontes são a venda dos direitos de TV, a principal, exploração dos espaços publicitários nos autódromos, taxas cobradas dos promotores de GP a cada edição do evento, dentre outras. Apesar dos valores serem secretos, sabe-se que a FOM arrecada cerca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 1,8 bilhão) por ano.

Em dezembro, Ferrari e Red Bull, e depois seus times satélites, Sauber e Toro Rosso, anunciaram a saída da Formula One Teams Association (Fota), alegando as profundas divergências sobre o Acordo de Restrição de Gastos. Hoje, sabe-se que o verdadeiro motivo foi a negociação em curso com Ecclestone, que não reconhece a Fota, para as duas, em separado, assinarem a extensão do Acordo da Concórdia.

Os direitos comerciais da Fórmula 1 pertencem ao grupo de investimentos CVC, que em 2005 tornou-se sócio majoritário da Fórmula 1. Ecclestone é o diretor executivo contratado pela CVC para conduzir a Fórmula 1, além de ter hoje uma pequena porcentagem do negócio.

Pelo acerto entre Ecclestone e Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, e Dietrich Mateschitz, proprietário da Red Bull, as suas empresas vão receber um valor, o equivalente a luvas, por renovar com a FOM, algo estimado em pelo menos US$ 50 milhões cada (R$ 90 milhões), mas essencialmente terão cadeira no conselho administrativo da empresa que gerencia a F-1.

Vão também decidir sobre os rumos da competição, qual o valor mais interessante a se cobrar pela cessão dos direitos de TV, dos promotores de GPs, qual o melhor calendário, o regulamento e formato de disputa mais interessantes dentre tantos outros assuntos de relevância extrema para o evento.

Não deixa de ser bom para a Fórmula 1 porque, finalmente, quem faz o espetáculo poderá também participar das discussões sobre o que lhe é melhor, o que nunca foi permitido, por mais estranho que possa parecer, ao menos nesse nível. Mas não é difícil compreender como as demais escuderias vão reagir. Na realidade, já se articulam para evitar que duas escuderias sejam sócias do negócio em que todas competem.

Os próximos dias, no máximo semanas, muitos aspectos ainda obscuros dessa impressionante mudança na F-1 virão à tona, bem como o que a Fota, ainda existente, sem Ferrari, Red Bull, Sauber e Toro Rosso, irá fazer. Ecclestone já propôs um valor e um critério de como pagá-las para renovar o Acordo da Concórdia. Mas o mais difícil será a Fota aceitar Ferrari e Red Bull no conselho administrativo.