Ferrari joga cartada decisiva na Turquia para buscar o título

"Aprendemos muito com nossas dificuldades com esses pneus (duros)", disse Massa, em Mônaco, onde com os supermacios "o carro voava", comentou. "Vamos ter para Istambul novos componentes na aerodinâmica que, espero, tornem o F10 mais estável com os duros." E afirmou: "Já sabemos que a causa de nossos pneus não aquecerem é de origem aerodinâmica."

A boa notícia para ambos é que faz calor em Istambul e essa é a previsão para o fim de semana. Com o calor, os pneus tendem a sofrer menos para atingir a temperatura ideal de aderência, próxima dos 90 graus.

Uma vitória de Massa ou Alonso, domingo, permitiria à Ferrari não apenas celebrar com maior entusiasmo o 800.º GP da equipe na Fórmula 1, mas a solução de uma dificuldade técnica que pode tirar Massa e Alonso da disputa pelo título.

Webber e Vettel têm 78 pontos, mas o surpreendente australiano venceu duas vezes, enquanto o alemão, em uma ocasião. Alonso está em terceiro, 75, e Massa, quinto, 61. As características do traçado turco parecem ser perfeitas para o modelo RB6-Renault da Red Bull. "Em condições normais, não vejo como alguém possa vencê-los na Turquia", disse o talentoso Robert Kubica, da Renault, sexto no campeonato, com 59 pontos, empatado com Lewis Hamilton, da McLaren.