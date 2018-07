Ferrari prepara nova 'solução mágica'

MADONNA DI CAMPIGLIO - Nos três últimos anos, os projetistas da Brawn GP (agora Mercedes), McLaren e Red Bull criaram soluções radicais para os seus carros que os tornaram tão eficientes que todas as demais equipes foram obrigadas a copiá-las. Depois do primeiro evento de Fórmula 1 da temporada, promovido pela Ferrari, na Itália, há dez dias, ficou claro que este ano não será diferente.

"Tenho certeza de que vão surgir novidades capazes de condicionar o que irá ocorrer no campeonato, como assistimos nos três últimos anos. Espero que seja a Ferrari, desta vez, a ditar as regras", afirmou, ao Estado, Fernando Alonso, em Madonna di Campiglio. A equipe italiana lançará o modelo de 2012 dia 3, em Maranello, sua sede. "Estávamos conservadores demais", completou o espanhol.

Em 2009, a estreante Brawn GP, ex-Honda, apresentou-se para disputar o Mundial com o difusor duplo, recurso criado no assoalho do carro para gerar maior pressão aerodinâmica. Deu tão certo que o time conquistou o título, com Jenson Button.

No ano seguinte foi a vez de a McLaren lançar moda, ao introduzir o duto aerodinâmico, o que permitia a seus pilotos serem os mais rápidos nas retas.

Na temporada passada, a Red Bull apresentou o escapamento aerodinâmico, também para oferecer maior pressão aerodinâmica, e Sebastian Vettel impôs assustadora hegemonia na competição. Os projetistas de todos os demais times adaptaram seus monopostos para incorporar o difusor duplo, em 2009, o duto aerodinâmico, em 2010, e o escapamento da Red Bull, em 2011.

"Como é proibido desenvolver os motores, estão congelados, dispomos de apenas oito unidades por campeonato, o câmbio também deve resistir a cinco fins de semana de GP, não há concorrência entre fabricantes de pneus, dentre outras severas limitações, os engenheiros buscam essas soluções mágicas para tentar tornar seus carros mais rápidos", explicou Stefano Domenicali, diretor da Ferrari. "E desde agosto do ano passado instruo nossos técnicos a fazer o mesmo", afirma, dando a entender que o modelo 2012 de Alonso e Felipe Massa também terá "interpretações particulares do regulamento".

Há enorme expectativa com relação aos testes dos carros que vão alinhar na etapa de abertura do Mundial, dia 18 de março, em Melbourne, na Austrália.

REVELAÇÕES

O primeiro ensaio será de 7 a 10, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Como afirmou Alonso, é provável que novas "soluções mágicas" devam ser lançadas e, se funcionarem, condicionar o que pode acontecer nas 20 etapas previstas do Mundial.

Na realidade, uma delas até é conhecida e já foi considerada "legal" pela FIA: a Lotus terá um sistema de controle de altura do assoalho, comandado pelos freios, capaz de tornar seu carro mais veloz e equilibrado. Não há dúvida de que hoje, depois da liberação da FIA, todas as escuderias estudam dispor do mesmo recurso.

Os representantes das equipes e da FIA tentam encontrar meios de conter os custos, restringindo o desenvolvimento de vários componentes e até mesmo proibindo os testes.

Mas estas restrições estimulam como nunca os projetistas a interpretar o regulamento de forma polêmica. Mais: a introdução desses "recursos mágicos", como os define Domenicali, dá margem a que os dirigentes da Fórmula 1 tomem decisões políticas.

O duplo difusor em 2009 só foi aprovado pelo então presidente da FIA, Max Mosley, porque desejava-se que houvesse uma cisão entre os times, que haviam criado sua associação, a Fota.

Este ano, o controle de altura da Lotus também é uma afronta, por ter efeito aerodinâmico, proibido de forma explícita pelo regulamento. Mas como é de interesse do evento que uma equipe média como a Lotus cresça, recebeu autorização para utilizá-lo. Foi uma decisão política e não técnica.

A aprovação política da FIA se opõe frontalmente à tentativa desesperada de se reduzir custos, pois adaptar um carro para dispor de sistemas para o qual não foi projetado, como o controle de altura, custa caro. E não adotar o recurso, se de fato se mostrar eficiente, pode significar distanciar-se perigosamente do grupo de melhor desempenho na competição que provavelmente vai introduzi-lo em seus projetos.