Ferrari reage e Vettel desbanca Hamilton no 2º treino livre do México

Vettel terminou a sessão no topo da tabela de tempos por cravar 1min19s790. Somente Hamilton andou abaixo da marca de 1min20s, anotando 1min19s794. Líder do campeonato, o alemão Nico Rosberg foi o terceiro mais veloz, com 1min20s225, depois de ser apenas o sétimo colocado no primeiro treino, pela manhã.

O trio marcou seus melhores tempos com pneus supermacios, os mais velozes à disposição das equipes neste fim de semana, na Cidade do México. A diferença de apenas quatro milésimos entre Vettel e Hamilton, além de aumentar a expectativa para a corrida de domingo, pode ser favorável ao inglês.

Hamilton ocupa o segundo lugar no Mundial de Pilotos e, além de buscar vitórias na reta final da temporada, precisa torcer por resultados ruins de Rosberg. O alemão, que pode até ser campeão no México, poderá garantir o título mesmo sem vencer mais nenhuma corrida até o fim do campeonato.

Desta forma, Hamilton precisa de rivais para ficar entre ele e o companheiro no grid. Assim, o bom resultado da Ferrari nos dois treinos livres desta sexta-feira vem em boa hora para o piloto inglês. Na primeira sessão do dia, Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen superaram Rosberg e registraram o segundo e o terceiro tempo do treino.

Os treinos desta sexta foram marcados pela falta de aderência da pista mexicana, com seguidas rodadas e saídas da pista. Rosberg, o anfitrião Sergio Pérez, da Force India, e o brasileiro Felipe Nasr derraparam, sem maiores consequências.

O piloto da Sauber foi apenas o 19º mais veloz, com o tempo de 1min22s037. Ele ficou logo atrás do sueco Marcus Ericsson, seu companheiro de equipe. Felipe Massa foi o 13º desta segunda sessão, com 1min21s326, bem atrás do finlandês Valtteri Bottas, o outro piloto da Williams, dono do oitavo tempo do treino, com 1min20s629.

Neste sábado, os pilotos voltam ao Autódromo Hermanos Rodríguez para o terceiro treino livre, a partir das 13 horas (horário de Brasília). O treino classificatório está marcado para as 16 horas, mesmo horário da corrida no domingo.