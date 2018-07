Ferrari se alia a bilionário para assumir a F-1

O negócio chamado Fórmula 1 pode estar perto de uma mudança drástica. Há muito mais em jogo que um troféu e um cheque polpudo: a futura propriedade do evento está em aberto.

O disparo nessa disputa foi dado no primeiro semestre, quando o grupo News Corporation, controlado pelo magnata Robert Murdoch, e uma empresa de investimentos pertencente à família Agnelli, da Itália, já proprietária da Ferrari, manifestaram interesse em assumir o controle da Formula One Management (FOM), responsável pela exploração comercial da competição.

Pessoas mais próximas do projeto dizem que a News Corporation poderia fazer na Fórmula 1 o que fez no futebol inglês, transformado pela injeção de bilhões de libras esterlinas provenientes da venda dos direitos de TV.

Se as equipes se alinharem com a companhia de Agnelli, chamada Exor, poderiam receber mais dinheiro proveniente dos direitos de transmissão.

Mas há muitas dúvidas no ar. Os donos de equipe concordariam em ver outra equipe (Ferrari) ser dona do evento? A autoridade reguladora (FIA) permitiria que a F-1 saísse da TV aberta, como está estipulado em seu acordo comercial, para as TVs pagas na Europa e Ásia pertencentes ao grupo News Corporation?

Os fãs continuariam seguindo a competição?

"Não consigo ver como um grupo de mídia assumiria sem mudar fundamentalmente a maneira como o esporte é gerido", diz Nigel Curie, diretor da BrandRapport, agência de patrocínio.

Os precedentes de companhias de mídia como proprietárias de organizações esportivas não são muito animadores. A News Corporation adquiriu a equipe de beisebol Los Angeles Dodgers, em 1998, visando a incrementar o desenvolvimento da sua rede Fox de TV. Seis anos depois vendeu o time após a expectativa fracassar. Outras empresas norte-americanas de mídia que tinham se aventurado no negócio seguiram o movimento.

Os obstáculos são tão altos que alguns analistas acham que a News Corporation e a Exor não pretendem fazer uma oferta de verdade pela Fórmula 1 ao sócio majoritário, o grupo de investimentos britânico CVC Capital Partners.

Na realidade elas estariam persuadindo as principais equipes da categoria a se retirarem da F-1 para formar um novo campeonato. Se as escuderias partirem para a criação de um novo campeonato, o valor do produto Fórmula 1 despencaria. Ele foi adquirido pelo grupo CVC, em 2006, por US$ 2,6 bilhões.