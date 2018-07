Ferrari vai ser agressiva com seu carro O projetista chefe da Ferrari, Nikolas Tombazis, mudou o discurso. Do GP da Espanha, em maio, quando introduziu grande pacote de mudanças no modelo F2012, até a prova de Monza, em setembro, sua política foi de incorporar novos componentes etapa a etapa, sem nada radical. Mas no circuito Buddh, na Índia, domingo, 17.º GP do Mundial, a Ferrari vai reagir de outra forma: "Estamos em desvantagem, na performance e na classificação. Não há outra saída a não ser atacar e não nos defender".