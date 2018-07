Ferrer faz papel de azarão na final contra Murray em Miami

MIAMI - Acostumado a levar a vida à sombra das grandes estrelas do tênis, o dedicado espanhol David Ferrer tentará conquistar hoje um dos títulos mais importantes de sua carreira, o do Masters 1000 de Miami, diante justamente de uma dessas estrelas, o escocês Andy Murray. E Ferrer será o azarão na final, que será disputada às 12h30 (horário de Brasília).

O retrospecto dos duelos entre os dois finalistas é equilibrado, com seis vitórias para Murray e cinco para Ferrer. Mas há um detalhe importantíssimo que favorece muito o escocês: das cinco vitórias do espanhol, quatro foram obtidas em quadras de saibro, piso preferido de Ferrer. Como o torneio norte-americano é disputado em quadras duras, a vantagem de Murray é considerável.

Como se isso não bastasse, Ferrer vai enfrentar um jogador que está no auge de sua carreira, com a confiança nas alturas por finalmente ter conseguido quebrar o jejum de títulos de Grand Slam, o que ocorreu no Aberto dos Estados Unidos do ano passado. Murray, que amanhã vai aparecer na segunda colocação do ranking da ATP (ele vai mandar Roger Federer para a terceira posição), acostumou-se a ganhar grandes torneios - antes de vencer o Aberto dos Estados Unidos ele havia conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres - e tem recursos técnicos bem superiores aos de Ferrer, jogador que se destaca pela garra e pela velocidade.

Consciente de que não é o mais talentoso dos tenistas, Ferrer vai tentar jogar melhor hoje do que na sexta-feira, quando sofreu muito para derrotar o veterano alemão Tommy Haas em três sets. "Eu tenho de ser positivo e, principalmente, sacar melhor", comentou o espanhol, quinto do ranking da ATP. "O mínimo que tenho de fazer é lutar por cada bola. Mas sei que se na final eu começar como comecei contra o Haas, as coisas vão se complicar muito para mim."