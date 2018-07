Ferroviária bate Oeste em Araraquara e encerra série negativa no Paulistão

Com a vitória, a Ferroviária não só acaba com o jejum de vitórias no Paulistão - NAI ganhava um jogo desde os 2 a 1 sobre o Palmeiras, pela sétima rodada -, como recoloca o time na briga por vaga. Neste momento, o time é o terceiro colocado do Grupo C, com 16 pontos, atrás apenas de São Paulo e Audax. O Oeste, por sua vez, segue com 12 pontos no Grupo A e ameaçado pelo rebaixamento.

A Ferroviária foi melhor no primeiro tempo, mas não aproveitou as conclusões. Na segunda etapa, o time da casa conseguiu ser eficiente. Aos dez minutos, o atacante Tiago Marques cruzou rasteiro da direita e o atacante Samuel finalizou duas vezes antes de marcar.

Aos 25 minutos, o próprio Tiago Marques ampliou. Ele aproveitou sobra na área e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Jéferson Romário. Depois disso, o time da casa valorizou a posse de bola diante de um visitante sem forças para reação.

Na próxima quinta-feira, às 21h30, a Ferroviária volta a campo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos. Enquanto isso, o Oeste tem pela frente o Audax, na quarta-feira, às 19h30, no estádio dos Amaros, em Itápolis.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 0 OESTE

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Luiz Gustavo, Wanderson, Marcão e Luiz Paulo (Thallyson); Rossetto, Rafael Miranda (Juninho) e Danielzinho (Tiago Marques); João Paulo, Wescley e Samuel. Técnico: Sérgio Vieira.

OESTE - Jeferson Romário; Léo Príncipe, Brinner, Daniel Gigante e Fernandinho; Leandro Mello (Cristiano), Betinho, Marcelinho Paraíba (Danielzinho) e Renan Mota; Mazinho e Ricardo Bueno (Renato Kayzer). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Samuel, aos 10, e Tiago Marques, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Wanderson e Luiz Gustavo (Ferroviária); Jéferson Romário e Marcelinho Paraíba (Oeste).

RENDA - R$ 48.640,00.

PÚBLICO - 2.851 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).