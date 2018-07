Ferroviária vence São José e vai à final da Libertadores Feminina

O único gol da partida foi marcado por Adriane Nenê, logo no primeiro minuto de jogo. Com o resultado, a Ferroviária pela primeira vez se classificou à decisão, que será no domingo, às 15h (de Brasília), contra quem vencer a outra semifinal: Colo Colo (Chile) x UAI Urquiza (Argentina). Na fase de grupos, as brasileiras ficaram no 0 a 0 com as argentinas.

Esta é a sétima edição da Libertadores feminina, a primeira realizada fora do País. O Santos venceu em 2009 e 2010, enquanto o São José levou a melhor em 2011, 2013 e 2014. Em 2012, Foz Cataratas, do Paraná, perdeu a decisão para Colo Colo. A competição reúne 12 clubes, divididos em três grupos. Após turno único, avançam os campeões de cada chave e o segundo colocado de melhor campanha.