Festa da Alemanha varou madrugada em hotel no Rio

A delegação alemã irá embarcar na viagem de volta ao seu país na tarde desta segunda-feira. Na sua chegada, certamente será recebida com grande festa em Berlim, onde mais de 250 mil pessoas já comemoraram o título no último em frente ao histórico Portão de Brandemburgo.

Na manhã desta segunda-feira, o meia Bastian Schweinsteiger, um dos destaques da seleção tetracampeã, foi filmado em um dos deques do hotel onde está a seleção alemã. O jogador parecia descansar, com as pernas estendidas sobre uma cadeira, depois de ter participado das comemorações pela conquista de um título que o país não ganhava desde 1990.

Durante a madrugada desta segunda-feira, os jogadores alemães mostraram um pouco da comemoração do título mundial nas mídias sociais. O volante Sami Khedira, por exemplo, publicou duas fotos em sua conta no Facebook, sendo uma com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e os demais jogadores do elenco, e a outra ao lado do ator escocês Gerard Butler.

Já o atacante Lukas Podolski, que ganhou a simpatia dos brasileiros nos últimos dias após algumas postagens irreverentes na internet, publicou uma foto em uma praia e outra em que, juntamente com Schweinsteiger, dá um beijo na cantora Rihanna. O meia Mesut Özil foi mais tradicional e contido e apenas exibiu uma foto sua carregando a taça da Copa do Mundo no vestiário do Maracanã.