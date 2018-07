Festa do título só acaba com dia claro

A festa do Corinthians raiou o dia, ontem, regada a samba, música sertaneja, bebidas e petiscos numa boate da zona sul. Dirigentes, jogadores, comissão técnica e funcionários do clube comemoraram até 7 horas. Do elenco campeão, apenas Tite, Alex e Adriano não compareceram.

Tite preferiu comemorar com uma "caipora (caipirinha) grande" com dona Rose, sua esposa. Alex tem filho pequeno e não pôde comparecer e Adriano fez sua festa particular. Na saída do Pacaembu, ele disse que tomaria muita cerveja para festejar. Mas não apareceu na casa noturna.

A grande maioria dos jogadores levou esposas, familiares e amigos à boate.

Jorge Henrique, depois da polêmica do clássico, apareceu com o filho pequeno, Thiago Henrique, Paulo André estava com toda a família, pais e irmãos.

"É hora de descansar, mas não hoje. Vamos festejar até as 7 da manhã", decidiu o volante Paulinho. Discurso parecido teve Alessandro. "Foi um ano cansativo, mas nessa hora temos de comemorar até o dia raiar."

Além de muitas mulheres bonitas, alguns corintianos inusitados apareceram, como os integrantes do grupo CPM 22, a ex-BBB Milena e a atriz pornô Márcia Imperator.