Festa no Canindé: Lusa empata e é campeã

Com o Canindé cheio mais uma vez, a Portuguesa finalmente assegurou matematicamente aquilo que há muito tempo já se sabia: é campeã do Campeonato Brasileiro da Série B. O time empatou com o Sport por 2 a 2, chegou a 72 pontos e não pode mais ser alcançada por ninguém.

O Náutico, segundo colocado, também venceu - 2 a 1 no Grêmio Barueri, nos Aflitos -, ficou mais perto do acesso à Série A, mas não tem mais como lutar pelo título. O time tem 62 pontos, 10 atrás da Lusa, e só restam 9 em disputa. Sua torcida, porém, fez a festa nos Aflitos pelo acesso praticamente assegurado.

A Ponte Preta, que empatou por 1 a 1 com o Criciúma, na casa do adversário, segue na terceira colocação, agora com 59 pontos, e ainda não pode comemorar, embora esteja em boa situação.

A disputa pela quarta colocação, no entanto, é cada vez mais emocionante. Após a 35.ª rodada, o Bragantino chegou ao G-4 ao vencer o Salgueiro, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Romarinho. Já o Vitória não saiu do 0 a 0 com o Americana, na casa do adversário, e caiu para a 5.ª posição. A diferença entre eles, porém, é de apenas um ponto (55 a 54).

O Americana, com 53, e o Sport, com 52, também seguem na luta para chegar à 1.ª Divisão.

Na parte debaixo da classificação, o terceiro rebaixado foi definido ontem, com o empate entre Duque de Caxias e o Vila Nova-GO por 1 a 1. A equipe goiana se junta ao Duque de Caxias e ao Salgueiro na Série C em 2012.

Resta definir apenas uma vaga. ASA (42), Icasa (43), São Caetano (44), Paraná (46) e Guarani (46) lutam para escapar.

Jogo emocionante. A partida entre Portuguesa e Sport, no Canindé, foi marcado por emoção. O time da casa queria vencer para coroar a conquista com um bom resultado, um presente para seu sofrido torcedor, que não comemorava uma conquista de peso desde o título paulista de 1973, dividido com o Santos. O adversário precisava da vitória para seguir na luta pelo acesso.

E quem saiu na frente foi o time pernambucano, com o zagueiro Montoya aproveitando confusão na área.

A Lusa empatou só no segundo tempo, com Marco Antonio, em chute de fora da área, aos 15 minutos. A virada, como queria a torcida da Portuguesa, veio aos 28, com Luís Ricardo.

E a conquista só não veio com uma vitória porque Robston empatou aos 34.O resultado, porém, foi suficiente para a festa da torcida da Portuguesa e para manter o Sport no páreo.

Para o volante e capitão Marco Antônio, foi um prêmio para o torcedor e o início de uma nova fase para o clube. "A gente pediu muitas vezes que o torcedor estivesse aqui e ele atendeu. O título é um presente para ele."

Para o técnico Jorginho, só faltou a vitória. "A torcida merecia uma vitória hoje. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas, no segundo, jogamos como vocês da imprensa dizem, fomos a Barcelusa."