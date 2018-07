Festa para dirigente teve clima eleitoral

A partir de janeiro, Andrés começa como diretor de seleções da CBF, mas continuará a acompanhar o dia a dia do Corinthians, que entra em clima de campanha.Ontem, na inauguração do hotel do clube, houve festa no CT. Estiveram presentes toda a diretoria, conselheiros, sócios e torcedores.

Mário Gobbi, candidato a sucessão de Andrés, cumprimentou várias pessoas e já falou como candidato. "O trabalho começa agora", afirmou o ex-diretor de futebol.

Andres disse que "sai de cabeça erguida" e que vai trabalhar pela eleição de Gobbi. "Sei que a oposição se juntou para disputar com o Mário, mas depende do sócio, que é soberano na eleição."

O presidente também falou que ficou uma ponta de "frustração" porque não poderá inaugurar o Itaquerão, estádio para a Copa de 2014, como presidente do clube.