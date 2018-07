Feyenoord vence Copa da Holanda, encerra jejum de 8 anos e vai à Liga Europa

As equipes fizeram uma partida equilibrada. Os anfitriões, que contaram com a presença do zagueiro brasileiro Eric Botteghin, abriram o marcador Michiel Kramer, aos 42 minutos da etapa inicial. O Utrecht começou o segundo tempo pressionando e igualou o marcador aos seis, com o zagueiro Ramon Leeuwin.

A partida caminhava para a decisão por pênaltis quando, aos 30 minutos, Eljero Elia avançou pela esquerda, deixou os zagueiros para trás e disparou uma bomba para as redes. A última conquista do Feyenoord aconteceu na temporada 2007/2008 com a mesma taça da Copa da Holanda.

Somente o Ajax, com 18 títulos, tem mais troféus da competição do que os atuais campeões. Antes da partida, segundo a imprensa local, houve uma briga entre torcedores, que terminou com dez presos e um ferido.