FIA aprova GP da Coreia do Sul de F1

SEUL - As autoridades da Fórmula 1 deram sua aprovação para a realização do primeiro Grande Prêmio da Coreia do Sul, afirmaram os organizadores da corrida nesta terça-feira, 12.

A aprovação do inspetorr de corridas da FIA, Charlie Whiting, veio depois de uma inspeção realizada na segunda-feira, 11. A última camada de pavimentação da pista aconteceu somente na semana passada.

A corrida está marcada para o dia 24 de outubro, mas havia dúvidas se o circuito estaria concluído a tempo, após o atraso na inspeção final que deveria ter sido realizada no mês passado.

Um eventual cancelamento teria grande impacto no resultado final do campeonato mundial, em que cinco pilotos ainda disputam o título.