FIA decide liberar trunfo da Red Bull

Para o bem da Fórmula 1, o escapamento aerodinâmico está de volta. As equipes poderão utilizá-lo até o fim da temporada. Foi o que anunciou, ontem, a FIA.

É o fim de uma polêmica que gerou profundo desgaste para a competição. O próximo GP, décimo do calendário, é o da Alemanha, dia 24, em Nurburgring, .

Por causa do protesto de Hispania e Williams, que poderia até mesmo paralisar o campeonato, a FIA proibiu o recurso no GP da Grã-Bretanha,

As consequências esportivas foram imediatas: a Red Bull, equipe que melhor explora o conceito, perdeu desempenho. Ficou no ar a sensação de injustiça contra a Red Bull, do diretor técnico, Adrian Newey, que soube explorar o componente.

Agora, no meio da temporada, desejar proibi-lo representa intervir artificialmente na disputa a fim de estender sua definição até as etapas finais.

No GP da Grã-Bretanha, a própria FIA estava tão confusa que liberou o recurso, após proibi-lo, para depois vetá-lo novamente.

A proibição beneficiou a Ferrari, que não possui o dispositivo e viu seus concorrentes perderem rendimento - enquanto Fernando Alonso saiu de Silverstone com o primeiro lugar.

Unanimidade. Mesmo assim, a escuderia italiana concordou em assinar o documento que garantiu a volta do escapamento aerodinâmico.

A equipe compreendeu que o modelo 150 Italia é outro carro em relação ao que vinha sendo utilizado. Tão mais eficiente que será capaz de desafiar a Red Bull e a McLaren, mesmo com o escapamento aerodinâmico.

É possível, também, que a direção da Ferrari tenha mensurado o peso da opinião pública na hipótese de não concordar com a volta do recurso e, para o bem do esporte, não modificar as regras durante a competição.