FIA e equipes batem cabeça sobre novo escapamento

SILVERSTONE

Não existe comunicado oficial. Mas parece ser apenas o que falta. A proibição do escapamento aerodinâmico, que ontem teve responsabilidade direta no resultado do GP da Grã-Bretanha, pode ser revogada já para a próxima etapa do calendário, dia 24, em Nurburgring, Alemanha.

"Sim, houve um acordo entre as equipes", afirmou, ontem, Bernie Ecclestone, promotor do Mundial. Depois. Charlie Whiting, delegado da FIA, confirmou a informação. "Tudo ok".

Stefano Domenicali, da Ferrari, contudo, deu a entender que nem tudo está 100% acertado.

Na reunião de ontem de manhã, antes da largada, Domenicali e Peter Sauber não concordaram com a volta do recurso. A Sauber compete com motor e câmbio Ferrari.

E depois de ver a sua equipe dominar a corrida de Silverstone, em parte por causa da perda de desempenho da Red Bull e McLaren, provocada pela ausência do escapamento aerodinâmico, é mais que provável que Domenicali esteja pensando se, caso não tenha assinado o acordo, irá mesmo fazê-lo. A FIA distribuiu comunicado, sábado, informando que aceitaria rever a proibição desde que todos os times concordassem.

Quem também lançou dúvida foi Rubens Barrichello, da Williams, escuderia que utiliza motor Cosworth, empresa sem orçamento para desenvolver o seu sistema de escapamento aerodinâmico. "Se eles querem unanimidade, não vão ter", afirmou Rubinho, ao expressar o pensamento de Frank Williams.

Há no ar, portanto, duas informações: a de Ecclestone e Whiting, de que já se chegou a um acordo, e a de Domenicali e da Williams, negando unanimidade.

Se prevalecer a política e o recurso continuar proibido, a competição provavelmente verá Fernando Alonso e Felipe Massa lutando contra Sebastian Vettel e Mark Webber pelas primeiras colocações em treinos e corridas. Bom para o campeonato. Péssimo para o moral da F-1.