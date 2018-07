Fiba Europa ameaça barrar seleções europeias de basquete na Olimpíada A Fiba Europa, braço da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no Velho Continente, ameaça proibir a participação de praticamente todos os países do continente nos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta sexta-feira, a entidade informou a cerca de 20 federações nacionais que elas estão impedidas de jogar qualquer competição entre seleções organizada pela Fiba Europa.