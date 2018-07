Ficar entre os 12, meta inicial de Rubinho na Stock

Os 896 milésimos de segundo que separaram o mais veloz nos treinos livres, ontem, Ricardo Zonta, do 26.º colocado, Lico Kaesemodel, dão bem a ideia de como deverá ser disputada a sessão que definirá, hoje, o grid da décima etapa da Stock Car, no Autódromo Internacional de Cutitiba, e a corrida, amanhã. Rubens Barrichello, uma das atrações da prova, ficou a exatos 600 milésimos de Zonta na sua estreia oficial na Stock Car, o suficiente para lançá-lo para a 15.ª colocação.

A elevada competitividade nos 3.695 metros do traçado paranaense pode proporcionar uma mudança importante na classificação do campeonato também em função de as diferenças de pontos entre os líderes serem pequenas. Cacá Bueno, o primeiro, soma 131 pontos, seguido por Ricardo Mauricio, 129, o companheiro de Bueno na Red Bull, Daniel Serra, 117, e Thiago Camilo, 113, vencedor da última etapa, em Tarumã. Ontem Bueno não ficou contente com seu carro, pois obteve o nono tempo, e Mauricio, apenas o 16.º.

Rubens Barrichello é o terceiro piloto com passagem pela Fórmula 1 a disputar a corrida de Curitiba. Os outros dois são Luciano Burti, 14.º ontem, e Ricardo Zonta. Rubinho comentou a primeira experiência com os demais 31 adversários na pista: "Estamos por volta de meio segundo atrás do líder, mas tem algumas coisinhas que dá para mexer no carro e ainda preciso me ambientar mais. Vamos ter de achar uns dois ou três décimos para ficar entre os 12 mais rápidos".

Os pilotos terão ainda mais uma sessão de treino livre, hoje de manhã, antes da definição do grid. Os dez mais rápidos disputam a pole position na segunda parte da classificação, o Q2. A TV Globo transmite a corrida ao vivo, amanhã, a partir das 9h30.