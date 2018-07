Fiel fez do estádio de Toyota o Pacaembu

Com o incessante grito "todo poderoso Timão!", a Fiel escreveu mais um importante capítulo na sua história de amor e devoção ao Corinthians. O movimento chamado de Terceira Invasão se confirmou, e os corintianos tomaram conta do estádio.

O público da estreia do Alvinegro no Mundial foi de 31.417 pagantes, e pelo menos 80% eram corintianos, o que dá pouco mais de 25 mil de pessoas - a massa foi formada por torcedores vindos do Brasil e de outros países, além de moradores do Japão. As outras duas invasões foram ao Rio de Janeiro: em 1976, na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, e em 2000, na decisão do Mundial diante do Vasco.

"Se alguém tinha alguma dúvida de que o Corinthians era internacionalmente conhecido e tem poder de mobilização, mídia, público, marketing e publicidade, tudo isso acabou. Colocamos 30 mil pessoas aqui. Só o Corinthians faz isso", gabou-se o presidente Mário Gobbi.

Se a meta da Fiel era transformar a gelada arena de Toyota em um Pacaembu, ela conseguiu. Com exceção da temperatura, o clima no estádio foi idêntico ao do Pacaembu, desde a concentração do lado de fora antes de a bola rolar até os gritos entoados durante a partida.

Os corintianos começaram a se aglomerar em frente à estação de Toyotashi por volta das 14h, cinco horas e meia antes da partida. Ali, ensaiaram gritos de guerra como "Arigatô, sayonara, o Timão vai golear". A passarela que liga a estação a um centro comercial virou varal para as faixas da Fiel. Alguns japoneses tiravam fotos. Outros se afastavam.

"Os japoneses estão assustados. Estou aqui há seis anos e outros clubes brasileiros já estiveram aqui, mas nenhum como o Corinthians", disse Marcelo Fagundes, 30 anos, operário de uma fábrica de pneus no Japão.

Uma loja da rede McDonald's não deu conta de atender a tantos pedidos. Faltou hambúrguer. A fila para comprar bebida em um mercadinho estava na calçada. Às 15h30, quando os torcedores partiram rumo ao estádio, deixaram um rastro de latas de cerveja e garrafas de uísque, rum e vodca. Todas vazias.

O percurso de dois quilômetros durou 20 minutos porque os corintianos caminhavam devagar, entoando as músicas que habitualmente cantam no Pacaembu. A ponte de acesso ao estádio foi parcialmente fechada para a passagem da Fiel. E veio um mar de gente. Policiais precisaram conter os torcedores para que não invadissem a pista.

Não nevou, como tinha acontecido domingo e segunda-feira, mas fez muito frio. Enquanto havia sol, a temperatura era de sete graus. Depois, caiu para quatro. E o vento fazia a sensação térmica ser de uma temperatura mais baixa. Nada, no entanto, que pudesse desanimar quem veio de tão longe para ver o seu time do coração e sofreu como no Pacaembu.

Mesmo do outro lado do mundo o torcedor não teve como fugir das filas para trocar os ingressos comprados pela internet pelos bilhetes que davam acesso às arquibancadas ou usar o banheiro - alguns preferiram ir atrás da moita.

O tradicional churrasquinho grego vendido nos arredores da praça Charles Miller tinha um equivalente na Fan Fest montada pela Fifa: kebab, típico sanduíche turco.

Chamou atenção também a quantidade de faixas nas arquibancadas com nomes de bairros de São Paulo, cidades e países: Austrália, Estados Unidos, Espanha, Curitiba, São José do Rio Preto, Sorocaba, Praia Grande, Itaquera, Capão Redondo, Tucuruvi, Mooca... Eram centenas, assim como as bandeiras, instrumentos musicais e cartazes com mensagens para os familiares e amigos que ficaram no Brasil.

Os jogadores entraram em campo com os torcedores cantando o hino do clube. Depois, um a um tiveram os seus nomes gritados pela Fiel. Exatamente como ocorre no Pacaembu.

Com a bola rolando, até como forma de espantar o frio, a torcida não parou um minuto sequer. Como era de se esperar, os integrantes da Gaviões da Fiel, instalados atrás do gol onde a equipe atacou no segundo tempo, eram os mais empolgados e puxavam os coros para que o restante do estádio acompanhasse. Não faltou nem o "Ei, juiz, vai tomar no c..." quando o mexicano Marco Rodríguez inverteu uma falta .

No final, apesar da atuação sofrível do time no segundo tempo, os jogadores ainda saíram de campo sob os gritos de "olê, olê, olê, eu sou Corinthians de coração, eu sou do time que vai ser campeão".

Domingo sai a resposta.