Fiel tenta secar os ingleses e pega no pé de David Luiz

Após transformar o estádio de Toyota num Pacaembu, na semifinal contra o Al Ahly, a Fiel, em menor número, também mostrou a sua cara ontem, no jogo que definiu o rival do Corinthians na final do Mundial.

Centenas de corintianos acompanharam a partida entre Chelsea e Monterrey no estádio de Yokohama e "secaram" o time inglês. Entre gritos de "Timão, eô" e "aqui tem um bando de loucos", sobraram provocações ao zagueiro David Luiz, que revelou ter sido corintiano na infância, e ao meia Oscar, cria do São Paulo. Os outros dois brasileiros que atuam no Chelsea, Ramires e Lucas Pizon, estavam no banco e foram poupados.

Os seguidores do Monterrey e do Corinthians eram minoria no estádio, mas fizeram mais barulho do que os torcedores do Chelsea e a multidão de japoneses que vestia camisas do time inglês. Isso porque os asiáticos pareciam estar muito mais interessados em tirar fotos dos jogadores de azul do que cantar. Na festa feita pelos mexicanos apesar da derrota, chamou atenção um bandeirão com a inscrição "Contigo hasta el fin del mundo".

Calmaria e invasão. O Corinthians chegou a Yokohama ontem à tarde. E o time teve uma recepção tranquila, nem perto daquela que aconteceu em Nagoya. O hotel que recebe a delegação corintiana em Yokohama montou um esquema especial para receber o time, mas nem foi necessária tamanha precaução e reforço de seguranças.

A Fifa não divulgou o número oficial de corintianos que foram ao jogo contra o Al Ahly, em Toyota - o público total foi de 31.417 pessoas. Mas a entidade, em seu site oficial, destacou a invasão corintiana no Japão. / R.R. E V.M.