Fiel toma conta do Pacaembu e time agradece "O Pacaembu fica mais bonito com a presença de vocês." Foi assim, empunhando uma faixa, que os jogadores do Corinthians entraram em campo. Uma reverência à Fiel após o jogo com portões fechados contra o Millonarios, resultado da punição imposta pela Conmebol em razão da morte do boliviano Kevin Espada.