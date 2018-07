Fiel vai protestar e prega fim da paz com a diretoria

"Ronaldo, c..., fora do Timão!" e "P..., que saudade, de quando o Timão jogava de verdade" foram alguns dos cânticos entoados pelos torcedores. O que não mudou o ritmo do treinamento leve imposto pelo técnico Tite aos jogadores que não atuaram diante do Tolima.

A Gaviões da Fiel promete um protesto com mais força hoje. O time treina pela manhã no CT e a torcida organizada pretende amealhar um número maior de integrantes para fazer barulho durante o último trabalho antes do clássico com o Palmeiras, amanhã, no Pacaembu. Faz uma promoção do "evento" nas redes sociais. Prega o fim da paz com a diretoria alvinegra.

A PM monitora o Centro de Treinamento corintiano desde a noite de quarta-feira, quando o time foi derrotado por 2 a 0 na Colômbia. Ontem havia cerca de 30 homens armados no local, inclusive da Tropa de Choque. O Corinthians foi aconselhado a fazer seus treinamentos fora de São Paulo antes do clássico, mas não atendeu à recomendação da polícia. Os jogadores, no entanto, não foram com seus carros pessoais para o treinamento. Encontraram-se num hotel e seguiram num ônibus escoltado.