Fifa abre centros de distribuição de ingressos nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Os Centros de Distribuição de Ingressos para a Copa do Mundo serão abertos nesta sexta-feira em 10 das 12 cidades que serão sede dos jogos. A partir das 12 horas, no horário local, quem comprou bilhetes para a competição poderá retirá-los nesses locais. As exceções são Brasília e Porto Alegre, que ainda não têm definida a data do início da operação.

Em São Paulo, que no total terá três centros de distribuição, apenas um deles vai ser aberto nessa primeira fase. Vai funcionar no Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1361, Paraíso). Os outros dois pontos, no Centro Cultural São Paulo, ao lado da estação Vergueiro do Metrô, e na Rua XV de Novembro, 347, centro, só estarão à disposição do público em 1º de junho.

Inicialmente, os locais para retirada dos bilhetes estarão abertos apenas às sextas-feiras (das 12h às 20h), sábados (das 10h às 18h) e domingos (das 10h às 18h). Isso ocorrerá neste e no próximo fim de semana. A partir de 2 de maio, o atendimento vai ser diário, das 9h às 21h, e se estenderá até o final da Copa. Não haverá, em momento algum, distribuição dos ingressos nas bilheterias dos estádios.

Para retirar os ingressos, o comprador precisa apresentar a carta de confirmação da reserva e o documento de identificação. Quem tem direito a meia-entrada tem de mostrar a documentação que comprove esta condição. Torcedores com necessidades especiais devem levar um atestado médico. Para facilitar o processo, uma opção é fazer o agendamento da retirada no site da Fifa (www.fifa.com/ingressos).