Fifa adota passaporte biológico

A adoção do passaporte biológico foi consequência de uma reunião feita na quinta-feira, em Zurique, pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, e o da WADA, John Fahey, além de outros dirigentes das duas entidades. A WADA considera que a Fifa faz muito pouco para combater o doping no futebol, por isso Blatter decidiu tomar uma providência para melhorar a imagem do esporte que comanda.

"É nosso compromisso combater essa grave ameaça e temos o desejo de trabalhar de mãos dadas com a WADA", disse o presidente da Fifa.

O passaporte biológico é feito com base no perfil genético de cada atleta. O teste antidoping propriamente dito consiste na comparação de amostras de sangue e urina com os dados do perfil - se aparecer uma alteração importante nessas amostras, caracteriza-se o doping.

A Fifa pretende produzir o passaporte biológico de todos os jogadores que disputarão a Copa das Confederações, torneio que servirá como um teste para o sistema. Caso ele funcione bem, será usado também na Copa do Mundo - novamente em todos os jogadores inscritos na competição. Os testes serão feitos não apenas após os jogos, mas também durante treinos das seleções participantes.