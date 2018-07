Fifa altera horário de 7 jogos da Copa

COSTA DO SUIPE - A Fifa anunciou neste sábado a mudança de horário de jogos da Copa do Mundo. E justificou sua decisão um dia depois do sorteio os grupos do torneio principalmente por causa do calor. As altas temperaturas e a umidade em sedes como Manaus e Recife já haviam sido criticadas por diversos treinadores europeus e até pelo coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. A entidade que organizada o futebol mundial explicou que três jogos em Manaus e um em Recife foram alterados por causa do calor. Assim, Costa do Marfim x Japão passou das 19h para as 22h (horário local), no dia 14 de junho, na capital pernambucana.

Em Manaus, Camarões x Croácia será disputado às 18h do dia 18 de junho, após ser confirmado inicialmente para as 15h. As duas equipes integram o Grupo A, do Brasil. A mesma mudança de horário acontecerá dia 22 de junho para o duelo entre Estados Unidos e Portugal, também na capital amazonense. Já o confronto entre Inglaterra e Itália, no dia 14 de junho, terá início mais cedo do que o previsto. Passou das 21h para as 18h. A Fifa alega que as condições climáticas de Manaus serão as mesmas para os dois horários.

Neste caso, o jogo foi antecipado em três horas para beneficiar ingleses e italianos. Pela definição inicial, eles assistiriam à partida pela televisão, na Europa, de madrugada. O mesmo vai acontecer com Espanha x Chile e Bélgica x Rússia. O primeiro, no dia 18 de junho, foi antecipado das 19h para as 16h, no Rio de Janeiro. O duelo entre belgas e russos passou das 19h para as 13h, no dia 22 de junho, também na capital fluminense. Outro jogo que sofreu mudança de horário é Coreia do Sul x Argélia, em 22 de junho. A partida vai começar mais tarde do que o previsto. Marcado para as 13h, foi transferido para as 16h, em Porto Alegre.