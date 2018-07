Fifa coloca à venda mais 42 mil ingressos A Fifa vai colocar à disposição do público mais 42.308 ingressos para a Copa das Confederações. Esses bilhetes estavam vinculados a pedidos não pagos ou que não foram retirados. No estoque existem 3.166 entradas para o jogo de abertura em Brasília, em 15 de junho, entre Brasil e Japão; 1.601 ingressos para o clássico entre Brasil x Itália, em Salvador, dia 22; e 4.843 para a decisão, que será no Maracanã, dia 30. Os interessados poderão adquirir essas e outros bilhetes para os 16 jogos da competição na página www.fifa.com/ingressos, a partir de hoje das 9 às 13 horas (de Brasília).