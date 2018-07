Fifa confirma abertura em Itaquera

SÃO PAULO - A Fifa definiu que o estádio do Corinthians, em Itaquera, será o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Tanto o clube quanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já foram notificados da decisão. A intenção dos dirigentes em Zurique, na Suíça, é oficializar o anúncio ainda nesta quarta-feira, conforme antecipou nesta terça a coluna Direto da Fonte, no portal estadao.com.br.

A opção pela nova arena corintiana já estava tomada desde o segundo semestre do ano passado. Porém, a entidade presidida por Joseph Blatter aguardava a definição e apresentação das garantias financeiras do projeto, o que foi feito segunda-feira. Um aspecto, porém, ainda preocupa: o fato de representantes do Corinthians e da Odebrecht, construtora encarregada da obra, não terem assinado o contrato.

Apesar da recomendação de manter sigilo sobre o assunto, dirigentes corintianos que transitavam ontem pelo Parque São Jorge não conseguiam disfarçar a ansiedade pela oficialização.

O diretor de marketing, Luiz Paulo Rosenberg, disse não saber da notícia, mas se mostrou empolgado. "Não tenho a confirmação, mas que não me surpreenderia, não mesmo", afirmou ao Estado.

"Afinal, o projeto é o do sonho deles (Fifa), o cronograma é tranquilo, as obras já estão em andamento em ritmo de Brasil grande e a CNO (Odebrecht) deu garantias financeiras. Por que não aprovar e matar este assunto?"

O presidente do clube, Andrés Sanchez, limitou-se a dizer que o anúncio oficial sobre a sede da abertura poderia sair a qualquer hora, ou qualquer dia.

Prefeitura. O otimismo não contagiou apenas os corintianos. No Twitter, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, demonstrou confiança no desfecho positivo para a cidade na briga pela abertura do Mundial.

Em pelo menos três mensagens, Kassab tratou do tema, deixando informações nas entrelinhas. "Quero mais uma vez registrar a importância que tem para São Paulo a realização do jogo de abertura da Copa de 2014", postou o prefeito, para logo em seguida completar. "Esperamos a confirmação de São Paulo como sede da abertura da Copa, com a certeza de termos cumprido com o nosso dever."

Veja também:

Andrés confirma oferta do Corinthians de cerca de R$ 90 milhões por Tevez

Manchester City rejeita oferta corintiana e quer mais por Tevez

Construtora aceita ser fiadora da arena

VÍDEO - Imagens da arena em Itaquera

FOTOS - Confira imagens do projeto do estádio do Corinthians