Fifa confirma abertura para 12 de junho

A Fifa anunciou a festa de abertura da próxima Copa do Mundo para 12 de junho de 2014. Como ocorreu no evento anterior, na África do Sul, em 2010, o jogo inicial está programado para o dia seguinte - o local, o Itaquerão, só vai ser confirmado em outubro. Inclui o anfitrião, o Brasil, com um adversário que só deve ser conhecido ao final das Eliminatórias. A Copa vai terminar em 13 de julho, no Maracanã.

A festa de abertura pode não ocorrer no mesmo local da partida inaugural, como também ocorreu em 2010. Salvador é uma das cidades que pleiteiam a cerimônia.

As datas não agradaram aos principais clubes europeus. Eles queriam que o início da competição fosse antecipado. Para o presidente da Fifa, Joseph Blatter, é preciso trabalhar para que se obtenha um calendário internacional único a fim de minimizar alguns problemas. "Os clubes deveriam garantir os melhores jogadores e o melhor futebol para a Copa do Mundo."

O dirigente disse que não tem o poder nem a pretensão de interferir no calendário de confederações. "Não posso fazer isso, senão me chamam de ditador."

Blatter permanece no Rio até domingo. No sábado, vai acompanhar o sorteio dos grupos das Eliminatórias do Mundial.

Ontem, a Fifa divulgou as nove seleções que vão ocupar o posto de cabeça de chave dos grupos europeus. Espanha, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Itália, Croácia, Noruega e Grécia vão ter esse privilégio a partir da posição que ocupam no ranking atualizado em julho.

Pela divisão, pode-se prever que a França, que fracassou em 2010, estará destinada a um grupo mais forte. Ela é a décima no ranking das seleções europeias e vai ter de enfrentar uma das nove mais bem cotadas.

As Eliminatórias na Europa vão contar com nove grupos de seis seleções - com apenas uma exceção, para uma chave de cinco equipes. Classificam-se para o Mundial as vencedoras dos grupos e as quatro melhores segundas colocadas. Embora as variações sejam múltiplas, a França poderia enfrentar uma potência entre as cabeças de chaves, como por exemplo Itália, Alemanha ou Inglaterra, e ainda outra seleção forte, que constaria do terceiro "pote" das europeias, como Suíça, Bélgica ou Hungria.

Por questões políticas, Rússia, Geórgia e Albânia não poderão ficar no mesmo grupo.

Certamente a expectativa pelo sorteio dos grupos da Europa é o que atrai a maior parte dos jornalistas estrangeiros que ocupam o centro de imprensa da Marina da Glória. São esperados, no total, cerca de 800 repórteres de fora do País.

A divisão de forças do futebol da Europa não pode ser comparada com a de outros continentes. No grupo da Ásia, Japão, Coreia do Sul e Austrália sobram. Na África, Camarões, Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Marrocos despontam como favoritas. Já nas Américas do Norte e Central e Caribe, Estados Unidos e México não devem ter problemas nas Eliminatórias.