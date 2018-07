Fifa custa a acreditar e define ideia como 'pesadelo'

Na avaliação da organização com sede em Zurique, a Lei Geral da Copa precisa ser única para todo o País, como ocorreu na Alemanha em 2006 e na África do Sul em 2010. A Fifa admite que terá de negociar com as cidades que receberão os jogos acordos específicos, justamente para atender às legislações locais. Mas sua esperança é que em pontos considerados fundamentais - como no marketing - o que valerá será a Lei Geral.

No início da noite de ontem, a Fifa ainda colocava suas fichas no esforço que o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, vinha fazendo nos últimos dias para costurar um acordo com líderes de cada partido. Segundo a entidade, esse foi um compromisso que o ministério e a presidente Dilma Rousseff assumiram na semana passada, no encontro com o presidente Joseph Blatter.

A negociação individual também causa apreensão nas autoridades locais brasileiras. As cidades temem que tal situação possa ser usada como arma de ameaça da entidade para excluir do Mundial sedes que não aceitem vender bebidas. O medo das autoridades locais é que sejam forçadas a concordar com a venda.

Ontem, a entidade voltou a criticar a preparação do País para o Mundial. Em coletiva concedida em Moscou, o diretor de Marketing da Fifa, Thierry Weil, deixou claro que os russos têm usado o tempo de preparação para a Copa de 2018 de forma mais eficiente que o Brasil.

"A Rússia já está fazendo bom uso do tempo extra que tem, o que prova que a decisão da Fifa foi certa ao escolher as sedes das próximas Copas do Mundo com mais tempo de antecedência'', disse. "Esperamos que com isso seja possível evitar certos atrasos que temos hoje no Brasil e tivemos na África do Sul. É muito bom o fato de a Rússia ter mais de seis anos para se preparar para o torneio, e eles têm usado muito bem o tempo disponível. A seleção das sedes será realizada mais cedo do que nunca, o que permite que as cidades já comecem ainda este ano com os seus preparativos'', completou.

Valcke. A entidade não deve enviar seu secretário-geral, Jérôme Valcke, ao País por pelo menos mais um mês. Além de reuniões da Fifa, Valcke tem compromisso com a Uefa e ainda as férias de Páscoa. A esperança é de que, em maio, o clima entre a Fifa e o Brasil já seja outro, bem mais amigável do que atualmente.