Fifa: custo do Mundial vai explodir

ZURIQUE - Os atrasos na Copa de 2014 vão fazer a conta final do Mundial ser bem superior ao que todos imaginavam há cinco anos. A constatação foi feita pelos próprios dirigentes da Fifa, que nesta quarta-feira colocaram pressão total sobre o País por conta das dificuldades na organização e deixaram claro: o Brasil não deve economizar dinheiro para garantir que tudo esteja preparado.

Os custos atuais da Copa são conflitantes. Relatório recente do TCU (Tribunal de Contas da União) aponta valor pouco superior a R$ 25 bilhões, com base em dados da Matriz de Responsabilidade. Mas o próprio órgão reclamou da desatualização dos dados e deu 60 dias de prazo ao Ministério do Esporte para atualizar as informações da Matriz.

Na avaliação dos membros da Fifa, os atrasos farão o preço final do Mundial explodir. Alguns chegam a falar em altas de até 30%. Esses cartolas acreditam que, para tirar o atraso, empreiteiras vão exigir mais dinheiro e processos de licitação não cumprirão todas as regras. As greves e protestos feitos por sindicatos também acabarão sendo superadas com altas de salários, que serão repassados pelas empresas aos organizadores do Mundial.

Essa é, para muitos, a herança deixada pela gestão de Ricardo Teixeira no comando do Comitê Organizador Local e que foi escancarada ontem na primeira reunião da Fifa com o novo presidente do COL, e também da CBF, José Maria Marin, em Zurique. O encontro marcaria a nova era na relação entre a entidade e o País e das pazes acertadas entre o presidente da Fifa, Joseph Blatter, e a presidente Dilma Rousseff. Mas serviu para explicitar o caos deixado por Teixeira.

Para pressionar o Brasil, a Fifa inovou e convocou toda a sua cúpula para a reunião. Assim, não apenas técnicos, mas também os dirigentes tiveram a chance de questionar o que está sendo feito e exigir respostas. Como o Estado antecipou, a Fifa vai se aproveitar da troca de comando na CBF e da crise para justificar uma intervenção no Mundial.

"No intuito de sublinhar a importância do Mundial para a entidade máxima do futebol, o Comitê Executivo da Fifa agora fará parte, pela primeira vez, do fórum deliberativo que é responsável por monitorar e organizar cada edição do principal torneio da Fifa'', explicou a entidade.

Blatter deixou claro que vai continuar cobrando do governo, mesmo que em um tom mais diplomático que o secretário-geral, Jérôme Valcke. "Depois da reconfirmação recebida da presidente Dilma Rousseff e do governo brasileiro quanto ao cumprimento de todas as garantias, estamos confiantes que, apesar das muitas tarefas que todos nós ainda temos pela frente, o Brasil organizará uma Copa do Mundo da Fifa excepcional em 2014.'

A situação no Brasil foi relatada por Ricardo Trade, diretor executivo de operações do COL. Membros do Comitê Executivo indicaram que Trade foi "cândido'' em relação aos problemas, mas ouviu diversas queixas. Segundo fontes presentes à reunião, um dos mais enfáticos foi o americano Chuck Blazer, para quem haveria motivos de sobra para todos estarem "muito preocupados'' com a preparação do País.

VALCKE FORTALECIDO

Vetado pelo governo brasileiro, Valcke continua a ser peça-chave na organização da Copa. Ontem, foi ele quem pilotou a reunião da Fifa, criticou abertamente a organização e apontou os problemas. "Valcke compareceu à reunião como a pessoa encarregada da organização da Copa do Mundo'', disse a entidade em comunicado.

Marco Polo Del Nero, o novo representante do Brasil na Fifa, confirmou que não existe qualquer chance de o francês ser afastado da direção do Mundial. "Ele é o homem da Fifa na Copa."