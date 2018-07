Fifa define novo líder de Comitê de Arbitragem para Copa

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta terça-feira que Jim Boyce, um dos vice-presidentes da entidade, foi escolhido para liderar o seu Comitê de Arbitragem, que terá a missão de definir os juízes que apitarão na Copa do Mundo de 2014.

O dirigente da Irlanda do Norte substituirá no cargo outro vice-presidente da Fifa, Agel Maria Villar, que supervisionou e selecionou os árbitros que trabalharam nas edições de 2006 e 2010 do Mundial.

A Fifa está preparando atualmente 52 trios de arbitragem para a Copa de 2014, sendo que boa parte deles será descartado no processo que definirá os juízes que trabalharão na competição que será realizada no Brasil. Normalmente, o organismo maior do futebol escolhe 30 trios para trabalhar no Mundial.

Antes de ser nomeado novo líder do Comitê de Arbitragem da Fifa, Boyce executou cargo de liderança para entidade no organização da última edição do Mundial Sub-20, realizado no mês passado, na Turquia.

A entidade também informou nesta terça-feira que Agel Maria Villar, um advogado e ex-jogador da seleção espanhol, "concordou com a proposta da Fifa", dele seguir trabalhando pela entidade, mas liderando agora apenas o Comitê Jurídico.