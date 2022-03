Fifa define regras para sorteio da Copa do Mundo do Catar; confira detalhes e mudanças

A Fifa anunciou nesta terça-feira as regras para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro e dezembro deste ano. A definição vai ser realizada no dia 1º de abril, em Doha, às 13 horas, pelo horário de Brasília.

O sorteio vai se basear no ranking de seleções que será divulgado no dia 31 deste mês. Até lá, 29 das 32 seleções participantes já terão sido definidas. Até o momento, 15 países já se garantiram no Catar. As últimas vagas serão preenchidas apenas em junho.

No sorteio, serão quatro potes. No primeiro, os oito cabeças de chave serão as sete seleções classificadas mais bem colocadas no ranking da Fifa, além do Catar, país-sede do Mundial, e estarão no pote número 1. Já no segundo constarão os próximos oito países classificados com a melhor posição no ranking, e o terceiro segue a mesma regra.

O quarto e último pote incluirá as cinco seleções classificadas de melhor ranqueamento, além dos três países que garantiram vaga através da repescagem, sendo dois da disputa intercontinental e um dos duelos da Europa.

O formato escolhido pela Fifa pode, por exemplo, colocar a Alemanha, que não figura entre os sete primeiros colocados do ranking, no pote número dois, podendo cruzar com qualquer um dos cabeças de chave.

O critério definido pode gerar discrepância em algumas chaves do Mundial já que países bem ranqueados podem enfrentar cabeças de chave somente porque não conseguiram cumprir normalmente com seus calendários. É o caso de seleções, como da Colômbia, País de Gales e Ucrânia. Se garantirem vaga, iriam para o pote 3, de acordo com o ranking, mas com a nova definição da Fifa, vão entrar no pote 4.

A escolha por esses critérios de sorteio foi para garantir que a entidade consiga sortear os grupos na data prevista, apesar das alterações em todo o calendário das Eliminatórias devido à pandemia e também pela invasão russa na Ucrânia.

Quando será a Copa do Mundo de 2022, no Catar?

O Mundial será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, em oito estádios ao redor da capital Doha.

Quando será o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar?

1º de abril, às 13 horas, horário de Brasília.

A Copa do Mundo terá novidade na fase de grupos?

A fase de grupos no Catar será mais curta. Na Copa deste ano, serão quatro partidas diárias. A primeira fase terá 12 dias de jogos, dois a menos que no Mundial da Rússia, em 2018.

Outra regra definida pela Fifa é que seleções da mesma confederação ficarão em grupos diferentes, à exceção da Uefa, que terá 13 representantes.