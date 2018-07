Fifa determina fim da paradinha a partir do Mundial

A International Board, entidade responsável pelas regras do futebol mundial, aprovou ontem uma emenda ao artigo 14 de seu regulamento, proibindo a chamada paradinha no momento do chute na cobrança de pênaltis. Segundo o texto, "ameaçar antes da cobrança e confundir o rival está permitido durante a corrida, mas o jogador que fingir chutar após chegar à bola será punido por comportamento antidesportivo".

A proibição vai atingir diretamente clubes e jogadores brasileiros, que vêm usando e abusando da paradinha. O caso mais emblemático é o do atacante Neymar, do Santos. No domingo, por exemplo, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante cobrou dois pênaltis e, nas duas vezes, utilizou o recurso. Em uma delas, marcou o gol. Em outra, chutou para fora.

No Campeonato Paulista deste ano, o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, chegou a reclamar do jovem atacante santista após o clássico na Arena Barueri. O goleiro tricolor, porém, também utilizou a paradinha em jogo contra o Botafogo, pelo mesmo Paulista, e errou.

Mais árbitros. Além disso, a International Board propôs, após reunião especial com o presidente da Fifa, Joseph Blatter, que as federações e confederações associadas possam fazer testes com árbitros auxiliares de área em partidas durante dois anos.

A experiência de utilizar dois "bandeirinhas" a mais - cada um deles em uma extremidade do campo, atrás da linha de fundo - foi posta em prática na edição 2009/2010 da Liga Europa.

"Não temos evidências suficientes para afirmar que esta é uma ideia fabulosa", disse Patrick Nelson, da Associação da Irlanda do Norte. "É algo alternativo, não obrigatório", disse Jérome Valcke, secretário-geral da Fifa.

As decisões serão colocadas em prática antes do início da Copa do Mundo, no dia 11 de junho.