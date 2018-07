Fifa diz que 37 mil ingressos ainda não foram retirados

SÃO PAULO - A Fifa informou neste domingo que 37.657 ingressos da Copa das Confederações ainda não foram retirados pelos torcedores. Trata-se dos bilhetes dos jogos da próxima semana: as duas semifinais, a disputa do terceiro lugar e a decisão do torneio.

As entradas podem ser retiradas nos Centros de Ingressos da Fifa nas seis cidades-sedes da Copa das Confederações. As semifinais serão disputadas nos dias 26 (quarta-feira) e 27 (quinta), em Belo Horizonte e Fortaleza, respectivamente. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para o dia 30 (domingo), em Salvador. Na mesma data, haverá a final no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Pedimos que os torcedores se encaminhem para um dos centros e não deixem a retirada para a última hora. Além disso, reiteramos que não há possibilidade de obter os ingressos nos estádios", afirmou a Fifa, em comunicado. No total, a entidade disponibilizou 786.087 ingressos para as 16 partidas da Copa das Confederações.

Confira a relação dos ingressos não retirados, divididos por partida:

Jogo 13 - 1ª Semifinal, em Belo Horizonte - 7.055 ingresso

Jogo 14 - 2ª Semifinal, em Fortaleza - 8.466

Jogo 15 - Disputa do terceiro lugar, em Salvador - 7.830

Jogo 16 - Final, no Rio de Janeiro - 14.306