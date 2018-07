Fifa diz que Brasil jogará com a Sérvia antes da Copa do Mundo

ZURIQUE - A Fifa revelou nesta terça-feira, em seu calendário de jogos, que a seleção brasileira vai disputar um amistoso contra a Sérvia na fase final de preparação para a Copa do Mundo. O jogo, que não tem o seu local definido, de acordo com a entidade, será disputado no dia 4 de junho.

A realização da partida, porém, ainda não foi oficializada pela CBF. Até agora, a entidade só confirmou a disputa do amistoso contra a seleção da África do Sul, em Johannesburgo, marcado para o dia 5 de março, na preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari vai convocar os jogadores que atuam fora do País para o amistoso.

Em 30º lugar no ranking da Fifa, a Sérvia seria um interessante teste para o Brasil visando a estreia na Copa do Mundo, no dia 12 de junho, contra a Croácia, em São Paulo, pois possui um estilo de jogo parecido com o dos croatas - a seleção sérvia, porém, não se classificou para a disputa do Mundial.

Após abrir a Copa do Mundo contra a Croácia, a seleção brasileira vai encarar o México, em 17 de junho, no Castelão, e Camarões, no dia 23, no Mané Garrincha, pela fase grupos do torneio.