Fifa diz ter cumprido meta ambiental na Copa de 2014

A Fifa divulgou comunicado oficial nesta quarta-feira para dizer que conseguiu cumprir, em conjunto com o Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, a meta ambiental que precisava atingir para compensar todas as emissões de carbono diretamente relacionadas ao evento realizado no Brasil entre 12 de junho e 13 de julho.

As emissões são resultantes das viagens e da acomodação de todos os funcionários, oficiais, equipes, voluntários e convidados, bem como as emissões provenientes dos locais de eventos, estádios, escritórios e produção televisiva ligadas ao Mundial.

"A Fifa leva muito a sério sua responsabilidade ambiental. Com isso, estou muito feliz de anunciar que, com a ajuda do programa de baixo carbono da BP Target Natural, aposentamos oficialmente todos os créditos de carbono necessários para compensar as emissões da Fifa e do COL na Copa do Mundo. Trata-se de uma conquista importante, que servirá de ponto de referência para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde continuaremos a mitigar todas as nossas emissões e a desenvolver iniciativas para reduzir o impacto no meio ambiente", afirmou Federico Addiechi, diretor de responsabilidade social corporativa da entidade que controla o futebol mundial, por meio do comunicado distribuído nesta quarta.

Por meio de programas que visam combater o impacto da emissão de gases, a Fifa diz ter compensado 331 mil toneladas de CO2, sendo 251 mil de suas próprias emissões e 80 mil dos torcedores que participaram de um concurso gratuito. O concurso consistiu na participação de compradores de ingressos de todo mundo que foram convidados a compensar as emissões de gases oriundas de suas viagens ao torneio, independentemente do lugar de onde estivessem partindo, sendo que eles também foram convidados a entrar em um sorteio para ganhar dois bilhetes para a final do Mundial, incluindo passagens e acomodação. Segundo a Fifa, mais de 17 mil portadores de entradas se cadastraram em pouco mais de cinco dias, registrando 40.880 viagens de ida e volta para a Copa nesta concurso.

Para falar sobre a questão ambiental, a Fifa destacou que entre as iniciativas apoiadas para a compensação da emissão de gases está o projeto Purus, que contribui com a preservação de 36 mil hectares de floresta tropical nativa contra o desmatamento.