Fifa e parceiros obtêm isenção total de impostos O encontro ontem entre o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, em Brasília, com a participação do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, serviu também para selar o acordo em relação ao benefício tributário que será concedido para a entidade máxima do futebol. Após a reunião, o ministro anunciou que o governo bateu o martelo para isentar totalmente a Fifa e seus parceiros de pagar imposto referentes a todos os serviços e produtos ligados à Copa de 2014.