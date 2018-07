Fifa escolhe árbitro turco para a final A disciplina da decisão do título mundial ficará por conta de um turco. O árbitro Cuneyt Cakir, de 36 anos, foi o escolhido pela Fifa para ser o dono do apito no jogo entre Corinthians e Chelsea. Os seus auxiliares durante a finalíssima no Estádio Internacional de Yokohama serão Bahattin Duran e Tarik Ongun, também da Turquia.