Fifa exige estádios prontos até dezembro

Os três falaram com a imprensa depois do encontro, o que deu a Blatter e Valcke uma ótima oportunidade para fazer os papéis de que mais gostam. Como sempre, o presidente da Fifa foi só elogios ao Brasil e disse ter certeza de que todos os prazos serão cumpridos. E, como sempre, coube ao secretário geral fazer o "serviço sujo", ou seja, tornar públicas as cobranças.

"Concordamos que o prazo de dezembro de 2013 é essencial para a preparação do Mundial", disse Valcke. "Nós precisamos de tempo para nos prepararmos para receber os milhares de jornalistas e torcedores em junho de 2014, para que todas as instalações e estruturas possam ser plenamente utilizadas."

Apesar dos muitos elogios ao governo brasileiro, Blatter e Valcke sabem que há risco de alguns estádios não estarem prontos em dezembro. Um caso muito preocupante é o de Cuiabá, que viu o consórcio de empreiteiras que toca as obras da Arena Pantanal ser reduzido a apenas uma empresa, o que pode atrasar consideravelmente os trabalhos, como admite o governo estadual. E a situação do Itaquerão, evidentemente, também inquieta os dirigentes da Fifa.

Rebelo, como sempre, tentou exibir otimismo. "Nós, do governo federal, reafirmamos o compromisso de termos os estádios prontos até dezembro, conforme combinado com a Fifa."

No encontro, ficou decidido que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo será realizado no dia 6 de dezembro, na Costa do Sauipe, litoral da Bahia.

Além disso, a Fifa informou que em 1.º de julho, dia seguinte ao da final da Copa das Confederações, vai anunciar os preços e o esquema de venda dos ingressos do Mundial. Segundo Valcke, os preços serão parecidos com os da Copa da África do Sul.