Fifa exige que governo responda por falta de segurança e desastre natural

A Fifa não abrirá mão de ser ressarcida financeiramente caso algum desastre natural ou problema de segurança afete a organização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Este foi o recado dado ontem pelo secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, durante entrevista em Brasília ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do representante do Comitê Organizador Local (COL), o ex-jogador Ronaldo Nazário.

Valcke está no Brasil para visitar nesta semana duas cidades-sede do Mundial - Fortaleza e Salvador - e negociar o projeto da Lei Geral da Copa, que ainda está pendente e aguarda votação no Congresso.

A discussão sobre a responsabilidade civil da União em relação ao evento foi o principal entrave para a votação do projeto em dezembro do ano passado.

Uma versão do texto apresentada pelo relator do projeto, deputado Vicente Cândido (PT-SP), atendia a pedidos e exigências da Fifa e determinava que o governo brasileiro deveria responder por quaisquer danos a bens e pessoas durante o evento "independentemente de culpa" e por fatos de "qualquer natureza", inclusive os de "força maior". A proposta uniu governo e oposição contra o texto e a votação ficou para 2012.

Ontem, Valcke reforçou ser objetivo da Fifa conseguir estas garantias. "Desastre natural, segurança no país, isso não pode ser responsabilidade da Fifa, tem de ser do governo. Isso não pode ser da Fifa", argumentou o dirigente. O secretário-geral afirmou que é preciso encontrar uma redação que atenda a esse objetivo.

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantiu que o Brasil vai cumprir apenas o que foi prometido à entidade durante os encontros realizados em 2007, quando foi firmado o acordo para sediar o evento. Ele não quis dizer se a decisão inclui a responsabilização por eventuais desastres naturais, por exemplo.

Ingressos. Valcke reclamou da negociação com o País em relação à política para a venda de bilhetes para a Copa. "Já ouvi muitas coisas malucas em relação aos ingressos", disse. O dirigente afirmou que é preciso discutir quem terá acesso a preços mais baixos dentro da chamada categoria 4, que prevê bilhetes a cerca de US$ 25,00 (R$ 46,00). Ressaltou ser necessário que este benefício atenda apenas a quem não puder comprar ingressos mais caros.

"Uma categoria 4 não pode ser aberta para quem pode pagar pela 3 ,2 ou 1. Temos de ter certeza de que não pode pagar mais. Por isso ainda vamos trabalhar com o governo uma política para os ingressos", disse o secretário-geral da entidade. A proposta em tramitação no Congresso inclui nesta categoria idosos, estudantes, indígenas e beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família.

Nascimento e ironia. Valcke ironizou os constantes pedidos que tem recebido de autoridades brasileiras relativas ao evento. "O Brasil é o país que ganhou cinco vezes a Copa, aí vocês acham que podem pedir, pedir". Valcke cobrou uma decisão rápida sobre a Lei Geral. "Precisamos fazer a lei nascer. Os nove meses já acabaram, este bebê tem de sair."

Em busca deste "parto", o secretário-geral terá mais uma reunião na quinta-feira, desta vez no Rio, com deputados envolvidos na discussão do projeto. A expectativa da entidade é costurar um acordo definitivo. O ministro do Esporte afirmou ser possível realizar a votação do projeto na comissão especial da Câmara em março. Após esta fase, ainda será preciso aprovar o projeto no plenário e fazer toda a tramitação no Senado.

A exposição das divergências sobre a Lei Geral ofuscaram o objetivo do encontro em Brasília. A intenção era mostrar uma suposta unidade entre Fifa, COL e governo. A realidade, porém, é que há ainda muita negociação para que esta união deixe de ser apenas um discurso.