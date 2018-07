Fifa garante gerador de energia nos 12 estádios da Copa do Mundo

SÃO PAULO - A Fifa anunciou nesta segunda-feira o acerto com a empresa Aggreko para a colocação de geradores de energia elétrica nos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014 e no Centro Internacional de Transmissão (CIT) a ser instalado no Rio. Assim, a entidade espera garantir o trabalho da imprensa na cobertura e na transmissão de todos os jogos da competição que acontecerá no Brasil.

"Para garantir que as imagens dos 12 estádios sejam transmitidas para mais de 200 países e territórios em todo o mundo, é essencial que tenhamos uma infraestrutura temporária que forneça energia confiável e com regularidade para a transmissão. Desse modo, estou muito satisfeito de que a Aggreko, líder mundial em energia temporária, tenha se unido ao time operacional, principalmente por já ter participado com sucesso da Copa do Mundo de 2010", afirmou Niclas Ericson, diretor de TV da Fifa. "O acordo é de enorme importância, já que não só assegura o fornecimento satisfatório de imagens de TV, como também resultará em uma redução significativa dos investimentos operacionais para todas as 12 sedes."

Segundo a Fifa, o acordo anunciado nesta segunda-feira para oferecer soluções temporárias de fornecimento de energia irá economizar cerca de US$ 20 milhões em custos operacionais para as 12 sedes dos jogos no Brasil, incluindo US$ 5 milhões para o Centro Internacional de Transmissão no Rio.