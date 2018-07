Fifa inicia a venda de ingressos da Copa com falhas

Caso o número de solicitações seja maior do que a carga oferecida - e, historicamente, é bem superior - a entidade fará um sorteio entre todos os que tentaram adquirir as entradas para definir os contemplados. A ordem de compra não interfere no sorteio. Mesmo assim, a procura pelos ingressos já é grande. De acordo com a Fifa, mais de 80 mil solicitações de ingressos foram feitas somente na primeira hora de venda.

Quem tentou fazer a solicitação de ingressos nesta manhã teve experiências diferentes. Alguns relatam que o processo foi simples e rápido, mas outros acusam erros no sistema ou mesmo dificuldade em acessar a área do site para compra. A reportagem tentou fazer o processo de compra em dois momentos, sem sucesso. Às 8h40 não foi possível completar sequer o primeiro cadastro - a página demorou para carregar e, em seguida, saiu do ar. Uma hora mais tarde, o problema se repetiu.

Já a porto-alegrense Gabriela Boff, de 20 anos, relatou que, apesar de o sistema apresentar instabilidade no início, conseguiu concluir o processo de compra em cerca de 20 minutos. Mas disse ter se surpreendido com algumas restrições impostas para a aquisição.

"Selecionei a opção por sede porque ia comprar só os jogos do Beira-Rio, mas, para minha surpresa, nessa opção não era possível comprar os ingressos mais baratos. Troquei para a opção ''ingressos individuais'' e funcionou", contou Gabriela, para depois apontar outras dificuldades enfrentadas no processo de compra.

"Outro problema: selecionei o primeiro jogo que queria, e quando fui escolher o segundo não podia, mas não ficava claro o porquê. Preenchi meus dados e os dos convidados e então foi liberada a solicitação de ingressos para outros jogos. Apesar de ter alguns recursos bem bacanas - como por exemplo indicar que é possível comprar ingresso para idoso ao preencher a data de aniversário de uma pessoa maior de 60 anos - o sistema em geral é confuso demais para quem está acostumado a comprar ingresso para jogos de futebol no Brasil", completou.