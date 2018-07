Fifa muda discurso para melhorar imagem

Os quatro dias no Rio foram suficientes para que a cúpula da Fifa constatasse aquilo que já sabia por meio de relatórios enviados a Zurique nos últimos meses: a imagem da entidade e de seu principal evento, a Copa do Mundo, não é das melhores por aqui. Por isso, Joseph Blatter e sua diretoria devem mudar a estratégia. Ao invés de falarem o tempo todo sobre o andamento das obras dos estádios, os dirigentes serão orientados a insistir no discurso sobre o legado que o Mundial deixará para o País.

A crise de imagem da Fifa começou com a série de denúncias que cercou a campanha presidencial, vencida em junho por Blatter (foi a terceira reeleição do dirigente, que vai totalizar 17 anos à frente da entidade). E ganhou força no Brasil por ter atingido também o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. Até mesmo uma passeata de protesto tem sido programada para ocorrer amanhã, momentos antes da cerimônia oficial do sorteio das Eliminatórias, na Marina da Glória, zona sul do Rio.

Outro aspecto que levou os dirigentes da Fifa a mudar o enfoque do discurso foram as seguidas denúncias em relação ao uso de recursos públicos nas arenas brasileiras. Embora digam que a entidade nada tem a ver com o problema, os comandantes da Fifa perceberam que a entidade é vista como responsável por pressões para que o poder público resolva pendências financeiras.

Para completar o conjunto de atitudes que provocaram antipatia e resistência de parte da população, especialmente a carioca, está o fato de o aeroporto Santos Dumont ser fechado por quatro horas amanhã à tarde. O argumento é de que o barulho dos aviões poderia atrapalhar a transmissão do evento, que será assistido em mais de 200 países.

Não é bem assim. Durante café da manhã em um hotel da zona sul do Rio, o secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, deu início ao novo discurso. "Nenhum país do mundo consegue realizar o evento sem investir dinheiro, talvez os Estados Unidos. Mas é preciso ter dinheiro público quando se trata de infraestrutura", afirmou o executivo. "Tudo o que for feito em termos de infraestrutura deixará um legado para as cidades que organizarem a Copa."

Ao ser questionado sobre os incentivos fiscais que o estádio do Corinthians, em Itaquera, tem recebido da Prefeitura e do governo do Estado, Valcke mostrou desconforto ao responder. "O dinheiro que será gasto nos estádios não se compara ao que será gasto nas estradas, nos aeroportos. Esse dinheiro é uma parte que vai para o futebol em si", disse. "A maior parte será utilizada para modificar o País. Serão investimentos para o futuro. Digo sim que é muito dinheiro, mas temos de ver o panorama geral e ver o que significa depois como legado."