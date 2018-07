Fifa multa Federação Espanhola por irregularidades em transferência de jogadores Por conta de transferências irregulares do Real e do Atlético de Madrid, a Real Federação Espanhola de Futebol foi punida pela Fifa nesta terça-feira. A entidade que rege o futebol na Espanha foi multada em 220 mil francos suíços (cerca de R$ 695 mil) por registrar transferência de jogadores menores de 18 anos, o que viola as regras da Fifa.