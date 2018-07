Fifa pede e Martín Silva só volta ao Vasco após a Copa

Martín Silva, então, terá que descansar entre os dias 19 e 25 de maio e só estará novamente à disposição do técnico Adilson Batista após o fim da participação uruguaia no Mundial do Brasil, a segunda que o goleiro, titular absoluto do Vasco, é chamado na sua carreira.

O uruguaio poderia se "despedir" do Vasco neste sábado, mas a partida contra o Náutico, no Recife, acabou sendo adiada pela CBF. Assim, Martín Silva vai ficar de fora das próximas seis partidas do time carioca, começando pelo duelo de terça-feira com o Sampaio Corrêa, em Teresina, pela sexta rodada da Série B.

Contratado no início do ano pelo Vasco, Martín Silva se tornou titular e ídolo da torcida do time, tendo disputado, até agora, 20 partidas. Nas próximas, porém, ele não vai atuar e deve ser substituído por Diogo Silva.