Fifa premiará, pela 1ª vez, técnico mais eficaz

Nem Mano Menezes, nem Felipão, nem Luxemburgo e muito menos Dunga. Pela primeira vez, a Fifa vai eleger o melhor técnico do mundo. Nenhum brasileiro, porém, faz parte da lista dos finalistas divulgada ontem.

Os campeonatos com maior número de técnicos são o Inglês e o Espanhol. Entre os selecionados na Inglaterra estão o francês Arsène Wenger, do Arsenal, o escocês Alex Ferguson, do Manchester United e o italiano Carlo Ancelotti, do Chelsea.

Na Espanha, foram escolhidos Josep Guardiola, que em apenas dois anos conquistou todos os títulos possíveis pelo Barcelona, e Vicente del Bosque, que dirigiu a seleção espanhola ao título da Copa do Mundo da África do Sul, neste ano.

Mas é o português José Mourinho, campeão da Copa dos Campeões pela Internazionale de Milão e atualmente líder do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, o preferido para ficar com o prêmio.

Dois holandeses também aparecerem na lista dos finalistas. Um deles é Louis van Gaal, hoje no Bayern de Munique. Outro é o algoz de Dunga na Copa do Mundo, Bert Van Marwijk, que eliminou o Brasil e conduziu a seleção holandesa ao vice-campeonato mundial.

Em toda a América do Sul, o único técnico citado na lista de finalistas é o treinador da seleção do Uruguai, Oscar Tabárez, que conseguiu levar o time ao quarto lugar na Copa do Mundo.

Entre os técnicos de seleções e clubes femininos, mais uma vez a Fifa deixou de fora todos os brasileiros. Alguns chegam a treinar times sub-20 e clubes na Ásia. Mas nenhum brasileiro foi colocado entre os finalistas.