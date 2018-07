Fifa propõe mudanças nas regras

Comandado pelo alemão Beckenbauer, o grupo, que tem os brasileiros Pelé e Cafu como membros e é chamado de Força Tarefa, fez diversas propostas de mudanças. Entre elas estão a punição com cartão amarelo, e não vermelho, ao jogador que fizer um pênalti, desde que a falta cometida não seja violenta ou impeça claramente o gol; o aumento de sete para 12 o número de atletas no banco de reservas; e a proibição ao treinador que for expulso no primeiro tempo de um jogo de ter qualquer contato com seus atletas no vestiário.

Também foi proposta uma mudança para simplificar a regra do impedimento, mas não foram dados detalhes da alteração. Outra proposição: quando uma partida for interrompida, deve-se, na remarcação, jogar apenas o tempo restante, com o placar do momento da paralisação mantido.

As propostas que forem aprovadas em 3 de março entrarão em vigor em 1.º de julho.