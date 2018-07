Fifa revela ainda ter impasse com Fan Fest no Recife

RIO - Quase um mês depois de ter incluído Recife na lista oficial de sedes de Fan Fest da Copa do Mundo, o que aconteceu em 24 de abril, a Fifa admitiu nesta sexta-feira que ainda há um impasse na capital pernambucana em relação ao evento cuja realização já foi ressaltada pela entidade como uma obrigação de todas as cidades que abrigarão jogos do Mundial.

Presente em um encontro com jornalistas ocorrido nesta manhã de sexta em um hotel de Copacabana, no Rio, o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, afirmou que ainda está esperando por uma posição oficial das autoridades de Recife sobre o assunto. Alegando falta de recursos, a prefeitura da cidade chegou a anunciar, em fevereiro deste ano, que não bancaria a organização da Fan Fest, e a Fifa rebateu que não era obrigação da entidade financiar a instalação do evento.

O diálogo entre a Fifa e as autoridades de Recife melhorou, mas a Fan Fest ainda não está oficialmente assegurada na capital pernambucana, que precisa garantir que poderá arcar com os custos de instalação do evento. Para isso, a prefeitura local busca o apoio de parceiros que possam ajudar a financiar o mesmo.

"A situação evoluiu um pouco, porque entraram em contato com a gente. Até então, não tinha comunicação. Nos disseram que iam nos devolver a obrigação. E eu disse que obrigação tem que ser cumprida, não devolvida. Estamos esperando um comunicado deles", disse Weil nesta sexta.

SALVADOR

O dirigente da Fifa ainda revelou nesta sexta que o problema envolvendo a organização da Fan Fest em Salvador deverá ter uma solução nos próximos dias. O evento na capital baiana está previsto para ocorrer no Farol da Barra, mas a sua realização também está pendente de ser confirmada por causa do financiamento dos custos envolvidos, orçados inicialmente em R$ 20 milhões.

Na última quarta-feira, o secretário do Escritório Municipal da Copa (Ecopa) em Salvador, Isaac Edington, admitiu haver a possibilidade do cancelamento da Fan Fest na capital baiana, mas ao mesmo tempo afirmou que o problema poderia ser resolvido até esta sexta-feira. "Estamos dependendo da negociação com patrocinadores para a realização do evento e até de ele não vir a acontecer. Acredito que esta semana a prefeitura definirá isso", disse.

A realização da Fan Fest em cada cidade que abriga jogos de uma Copa começou no Mundial de 2006, na Alemanha, e o evento tem como principal objetivo ser o segundo melhor local para acompanhar partidas da competição depois dos estádios. Além de contar com telões, o evento também se propõe a trazer outras opções de entretenimento ao torcedor, como a realização de shows com diversos artistas.