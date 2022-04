Fifa revela mascote da Copa do Mundo do Catar e gera diversas interpretações nos fãs

Durante o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do Catar, a Fifa revelou finalmente a mascote oficial do torneio. "La'eeb", palavra em árabe que significa "jogador super habilidoso" ou "craque", e um lençol masculino, tradicional da cultura árabe.

No Catar, esse acessório recebe o nome de Ghutra. No caso de La'eeb, que usa a cor branca, simboliza a pureza e paz, defendidos e propagados pela entidade para a Copa do Mundo. Na história criada pelos organizadores, a mascote esteve presente em todos as Copas do Mundo até hoje, e contribuiu em diversos momentos da história do esporte.

O anúncio abriu o evento desta quinta-feira, com um vídeo em que La'eeb foi introduzido aos fãs e torcedores. Segundo a Fifa, a mascote vem de um outro universo, o "mascoteverso", "lugar indescritível e livre para interpretações" e onde todas as mascotes, dos outros Mundiais, vivem.

"Estamos muito satisfeitos em apresentar La’eeb como mascote oficial da primeira Copa do Mundo da Fifa no Oriente Médio e no mundo árabe", comentou Khalid Ali Al Mawlawi, diretor-geral do Comitê Organizador do Mundial. "Temos certeza de que os fãs de todos os lugares vão adorar esse personagem divertido e brincalhão. La'eeb desempenhará um papel vital ao envolver torcedores jovens e velhos na experiência da Copa do Mundo da Fifa no Catar”, completou.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone! Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

A Fifa também anunciou que em breve os fãs poderão baixar e utilizar figurinha, imagens e GIFs do La'eeb em suas redes sociais favoritas, disponíveis a todos ao redor do mundo